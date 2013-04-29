Нужен интернет-магазин на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок176 просмотров

Здравствуйте!

Интересует разработка интернет магазина на Опен Карте.

Стандартный функционал.

Кабинет и т д.

+ если пользователь уже набрал на определенную сумму то ему скидка. сумма и скидка должна указываться в админке.

" языка.

Верстка готова!

http://verstka.web-proger.in.ua/portfolio/100/

Обращаться только тем у кого опыт в работе с данным движком.

С уважением, Илья.

Opencart
12 лет назад
FatBoyMan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров