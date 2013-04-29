Нужен интернет-магазин на OpenCart

Здравствуйте!

Интересует разработка интернет магазина на Опен Карте.

Стандартный функционал.

Кабинет и т д.

+ если пользователь уже набрал на определенную сумму то ему скидка. сумма и скидка должна указываться в админке.

" языка.

Верстка готова!

http://verstka.web-proger.in.ua/portfolio/100/

Обращаться только тем у кого опыт в работе с данным движком.

С уважением, Илья.