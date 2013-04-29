Добавить на сайт на джумле+виртуамарт модули: 1. ЧПУ 2. Обратный звонок 3. Фильтры по товарам 4. Слайдер Желательны ответы с номерами телефонов.
Нужен интернет-магазин на OpenCart
Здравствуйте!
Интересует разработка интернет магазина на Опен Карте.
Стандартный функционал.
Кабинет и т д.
+ если пользователь уже набрал на определенную сумму то ему скидка. сумма и скидка должна указываться в админке.
" языка.
Верстка готова!
http://verstka.web-proger.in.ua/portfolio/100/
Обращаться только тем у кого опыт в работе с данным движком.
С уважением, Илья.
Заявки фрилансеров
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