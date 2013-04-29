Добавить на сайт на джумле+виртуамарт модули: 1. ЧПУ 2. Обратный звонок 3. Фильтры по товарам 4. Слайдер Желательны ответы с номерами телефонов.
Доработки сайта на Битриксе. Редакция Малый бизнеc
1. Сделать выгрузку сайта (битрик, редакция «Малый бизнес») в нужном формате. Весь контент (90%) уже внесен. Наш контэнщик довнесет необходимые параметры. Затем «залить» отредактированную выгрузку на место.
2. Доработать рубрикатор (расширенный поиск) до нужного образца.
3. Доработать меню, карточку товара, добавить на страницы «тексты о бренде» и в некоторых местах – поправить верстку.
Более подробно в прикрепленном файле. Обязательно внимательно ознакомьтесь.
Сделка СБР.
Оплата в два этапа:
1-й этап – подготовить выгрузку – 1 000 руб. Срок – два дня.
2-й этап – все остальные пункты. – 4 000 руб. Срок – 3-4 дня.
Отдельно этап взять нельзя т.к. удобнее общаться с одним человеком который сделает все.
Необходима возможность общаться в скайпе –голосом – обсудить проект и согласовывать непонятные моменты.
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