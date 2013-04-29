Доработки сайта на Битриксе. Редакция Малый бизнеc

1. Сделать выгрузку сайта (битрик, редакция «Малый бизнес») в нужном формате. Весь контент (90%) уже внесен. Наш контэнщик довнесет необходимые параметры. Затем «залить» отредактированную выгрузку на место.

2. Доработать рубрикатор (расширенный поиск) до нужного образца.

3. Доработать меню, карточку товара, добавить на страницы «тексты о бренде» и в некоторых местах – поправить верстку.

Более подробно в прикрепленном файле. Обязательно внимательно ознакомьтесь.

Сделка СБР.

Оплата в два этапа:

1-й этап – подготовить выгрузку – 1 000 руб. Срок – два дня.

2-й этап – все остальные пункты. – 4 000 руб. Срок – 3-4 дня.

Отдельно этап взять нельзя т.к. удобнее общаться с одним человеком который сделает все.

Необходима возможность общаться в скайпе –голосом – обсудить проект и согласовывать непонятные моменты.