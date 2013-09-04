Добавить на сайт на джумле+виртуамарт модули: 1. ЧПУ 2. Обратный звонок 3. Фильтры по товарам 4. Слайдер Желательны ответы с номерами телефонов.
Интернет-магазин детского конструктора
Проектирование и создание «под ключ» продающего сайта интернет-магазина детского конструктора, адаптированного (подготовленного) под дальнейшее его продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл. Подробнее см. проект ТЗ и макеты страниц (прилагается)
В идеале ищу исполнителя, с которым сотрудничество будет не разовым, а длительным, который не только выполнит весь объем работ, но и согласится осуществлять техподдержку созданного им сайта, а также в дальнейшем возьмется за его продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл.
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