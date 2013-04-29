Доработка магазина на ShopCMS

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Добрый день.

Есть действующий интернет-магазин на ShopCMS. Требуется доработка. В общих чертах - это прикрутить несколько модулей, сделать новую шапку, создать несколько информационных разделов/категорий (наполнение мое). Предварительное ТЗ во вложении. Жду предложений по стоимости и срокам.

С уважением, Тимофей.

12 лет назад
kotaaa
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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