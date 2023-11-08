WordPress - импорт товаров поставщика через API

Добрый день!

Для интернет-магазина на WordPress необходимо настроить импорт при помощи API, товаров поставщика с дальнейшим их автообновлением в интернет-магазине (наличие, цена, новые товары и т.д.).

Доступ в ЛК поставщика, а также его инструкции по интеграции API есть!