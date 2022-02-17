Необходимо доделать интернет магазин на движке MAGENTO

Необходимо доработать функционал отзывов на опенкарт. Подробное тз прилагаю. [url=https://docs.google.com/document/d/11aIXyiuZFLFExHmsnKmW_wKea-BQVcNcozAI32aTL7A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/11aIXyiuZFLFExHmsnKmW_wKea-BQVcNcozAI32aTL7A/edit?usp=sharing[/url] Кто готов взяться пишите свои предложения.
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Добрый день, некие специалисты взялись нам сделать интернет магазин, убедили нас установить на движке MAGENTO. Установили, начали загружать товары и начались тормоза. Не до делали, не догрузили, затем сказали, мы вернем часть денег, доделывать не будем.
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