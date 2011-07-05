Перенос хостинга на другой сервер

$60
ХостингЗавершен8 заявок201 просмотр
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Необходимо перенести хостинг.

12 лет назад
alexislos
Алексей 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена отлично и в срок. Кроме этого хотел отметить, что новый хостинг порекомендованный исполнителем работает очень быстро и без косяков. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, адекватный, задачи ставит точные, оплата моментальная=) Рад сотрудничеству
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