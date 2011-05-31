Устранить проблему при переносе сайта (Joomla)

Требуется домен www.proftuners.cn "привязать" к хостингу https://backstage.site5.com/, и сделать пере адресацию на www.proftuners.com. Конечно если это возможно. Если нет, то на http://en.hichina.com/index.asp довести все до ума, и сделать пере адресацию на www.proftuners.com.