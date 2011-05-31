Устранить проблему при переносе сайта (Joomla)

ХостингЗакрыт1 заявка144 просмотра
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При переносе и настройке сайта имеем ошибку - Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL

Конфиг исправлен. После исправления, обязательно написать причину.

CMS: Joomla! 1.5.20

Joomla
12 лет назад
fylh
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
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