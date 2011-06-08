Настройка хостинга

Нужно перенести сайт (интернет-магазин), который использует базу данных postgres на новый хостинг. Трудность заключается в том, что нет достаточной поддержки от автора движка сайта (но на некоторые вопросы можно получить ответ), поэтому некоторые функции после переноса ...
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После переноса на новый хостинг появились ошибки
VPS хостинг
- пользователи IE 7 вин XP не могут нажать гипер ссылку – не работает
- сессия пользователя самопроизвольна отключается
Нужна диагностика и лечение.
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