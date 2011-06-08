Перенос сайта

Нужно перенести сайт (интернет-магазин), который использует базу данных postgres на новый хостинг.

Трудность заключается в том, что нет достаточной поддержки от автора движка сайта (но на некоторые вопросы можно получить ответ), поэтому некоторые функции после переноса не работают.

Работа будет считаться выполненной именно после восстановления работы всех функций сайта на новом месте.