Перенос сайта

При переносе и настройке сайта имеем ошибку - Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL Конфиг исправлен. После исправления, обязательно написать причину. CMS: Joomla! 1.5.20
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт (интернет-магазин), который использует базу данных postgres на новый хостинг.
Трудность заключается в том, что нет достаточной поддержки от автора движка сайта (но на некоторые вопросы можно получить ответ), поэтому некоторые функции после переноса не работают.
Работа будет считаться выполненной именно после восстановления работы всех функций сайта на новом месте.
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