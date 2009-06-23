Привязка доменного имени, днс сервера и прочее

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Завершен4 заявки219 просмотров

Короче ситуация такова..

есть локальная сеть, в которой находится сайт.. доступный по адресу 172.24.11.23 Но доступен только через внутреннюю сетку..т.е. нашу..

зарегал я доменное имя.. в нем указал ДНС сервера использовать регистратора.. (регал домен на webnames.ru)

добавил А запись.. и указал в ней примерно вот так

@.mydomain.ru - чтоб ссылался на ип 172.24.11.23

*.mydomain.ru Тот же ип 172.24.11.23

и www.mydomain.ru так же 172.24.11.23

теперь прошло пара часов.. и по адресу Mydomain.ru доступен сайт расположенный по адресу - 172.24.11.23... но т.к. сайт по ип доступен был тока из сети нашей..то и по домену тоже доступен только из внутренней сетки..

теперь задача такая.. чтобы сделать чтоб когда человек из внешней сети..т.е. не из локалки а из интернета.. то получается вариант когда сервер не отвечает..т.к. извне на него не зайти..надо чтобы пользователь пересылался на другой ип.. т.е. например есть еще ип адрес скажем там 87.43.153.33 на который надо в случае не доступности отсылать юзера..

у кого какие идеи по данному вопросу есть? может уже кто то сталкивался с данного рода проблемами..

прошу стучаться строго в аську 387138320 жду там

16 лет назад
diepo
Сем 
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17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Magikanin
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$1
1 день
Спасибо за граммотную работу, быстро и качественно! молоток!++

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Magikanin
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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16 лет назад

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