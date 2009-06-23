Требуется перенести базу MySQL с одного сервера на другой. База большая, примерно на 150 мб
Привязка доменного имени, днс сервера и прочее
Короче ситуация такова..
есть локальная сеть, в которой находится сайт.. доступный по адресу 172.24.11.23 Но доступен только через внутреннюю сетку..т.е. нашу..
зарегал я доменное имя.. в нем указал ДНС сервера использовать регистратора.. (регал домен на webnames.ru)
добавил А запись.. и указал в ней примерно вот так
@.mydomain.ru - чтоб ссылался на ип 172.24.11.23
*.mydomain.ru Тот же ип 172.24.11.23
и www.mydomain.ru так же 172.24.11.23
теперь прошло пара часов.. и по адресу Mydomain.ru доступен сайт расположенный по адресу - 172.24.11.23... но т.к. сайт по ип доступен был тока из сети нашей..то и по домену тоже доступен только из внутренней сетки..
теперь задача такая.. чтобы сделать чтоб когда человек из внешней сети..т.е. не из локалки а из интернета.. то получается вариант когда сервер не отвечает..т.к. извне на него не зайти..надо чтобы пользователь пересылался на другой ип.. т.е. например есть еще ип адрес скажем там 87.43.153.33 на который надо в случае не доступности отсылать юзера..
у кого какие идеи по данному вопросу есть? может уже кто то сталкивался с данного рода проблемами..
прошу стучаться строго в аську 387138320 жду там
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Хостинг40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сайт на битриксе, нужно перенести на другой хостинг. В предложении указывайте цену и сроки. Все подробности в личку.Завершен16 лет назад
Нужно перенести 2 сайта. По размеру не большие до 50 метров, может даже меньше. Кстати может и совет дадите какой хостинг хороший, или может на своем сервере место выделите:)Хостинг27 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен хостинг для Битрикса. порекомендуйте по опыту с каким нет проблем из разряда: потеряные базы, некорректные бэкапы и вирусы ползающие по самому хосту? соответственно timeweb.ru не предлагать))))) ...Хостинг19 заявокЗакрыт16 лет назад
Собственно все что нужно, пишите свои предложения. Сделать нужно сейчас. Пишем только кте, кто уже это делал! Бюджет минимален, так как знающему человеку работы на 10 мин Оплата по факту.Завершен16 лет назад
Проблема с выкладкой сайта на руцентре. Сначала заказали хостинг по тарифу 101 - оказывается он не поддерживает то что надо. Заказали новый хостинг по тарифу 201. Сделал процедуры описанные в сообщении о проблемном доменном имени. ...Хостинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
Просьба помочь установить Битрикс на хост. Оплата по факту: 200 вмр Icq: 119401Завершен16 лет назад
Всем, Здравствуйте! 4 сайта-визитки, созданные на DLE. Хостинг прервал договор. Есть бекап (600 Мб). Требуется: 1. порекомендовать хостинг (Москва, Питер) - с пояснением почему именно этот. ...Завершен16 лет назад
Необходимо перенести сайт на другой хостинг (masterhost). Сайт сделан с ипользованием webAsyst. Пишите свои предложения сразу в аську.Хостинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно правильно прописать, php.ini или htacess, вообщем нужно увеличить размер загружаемых файлов. Срочно!Хостинг12 заявокЗакрыт16 лет назад