Перенести сайт на другой хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен25 заявок452 просмотра

Сайт на битриксе, нужно перенести на другой хостинг.

В предложении указывайте цену и сроки.

Все подробности в личку.

16 лет назад
Gothique
Алена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Вся работа выполнена. Спасибо!
Адекватный заказчик, понимающий и точный. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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