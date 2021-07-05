Анализ кампании контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок761 просмотр

Тематика: продажа запчастей для оборудования (b2b сектор)

Ранее заводили кампанию в Google. Требуется провести анализ этой кампании, указать на ошибки, дать рекомендации по настройке рекламы.

После этого анализа будет принято решение о запуске новой кампании в Google и Яндекс.

Прошу в ответ прислать стоимость анализа прошлых кампаний и отдельно стоимость ведения новой. Также прошу прислать кейсы из b2b, желательно также продажа промышленных товаров.

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