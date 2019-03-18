Аудит рекламной кампании в Директ и Ads

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Добрый день! Занимаемся оказанием услуг по ремонту санузлов в Минске. Запустили кампании в обеих поисковых системах. Нужен качественный аудит и по результатам аудита возможна донастройка.

Желательно фрилансеры из РБ.

5 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад