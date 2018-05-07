Аудиторная реклама Google Adwords (GDN)

Добрый день, для проекта сети детских клубов (три детских клуба в Москве) требуется настроить и сопровождать Аудиторную рекламу Google Adwords (GDN): 1) реклама по базе клиентов с расширением аудитории look alike 2) ремаркетинг аудитории потенциальных клиентов 3) аудитория конкурентов 4) женская аудитория с интересами "дети". Каждый из трех детских центров - это локальный бизнес и реклама должна иметь обязательное таргетирование по географической локации в районе 3 километров от локации детского центра. Для каждого детского центра требуется настроить свою группу кампаний. Продукты которые планируется рекламировать: 1) детские праздники и дни рождения 2) раннее развитие 3) детский сад неполного дня 4) подготовка к школе 5) логопед 6) программы Lego Education.

Рассматриваем сотрудничество также на таких платформах как: Яндекс Рекламная сеть, Facebook, Instagram, Vkontakte, Таргет Mail. Обязательно наличие географического таргетинга с аудиторными настройками.

Оплата: напрямую исполнителю

Ориентируемся на стоимость: 4000 рублей за настройку и 4000 рублей за ведение.

Возможные средства оплаты: WMR, ЯД, Qiwi (только +7), PayPal, Western Union, пластиковые карты

Оплата по факту (предоплата не предусматривается)

Готовы обсуждать структуру рекламных кампаний