Нужен специалист арбитражник, который Знает MyTarget на 5+ - Льет с ФБ, ВК, INST, ОК и умеет ориентироваться в показателях - Ответственно подходишь к выполнению поставленных задач - Готов развиваться и совершенствоваться... Проэкт рассчитан на месяц. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме ...
Настройка Контекстной рекламы для крупного интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка необходима для интернет-магазина автозапчастей, необходима стоимость и сроки, всего около 2.5 тысяч товаров
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