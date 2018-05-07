Раскрутка реферальной ссылки

Здравствуйте! Есть сайт http://teh-skk.ru/ с настроенной рекламой. С того момента как был сделан сайт и настроена реклама, не было не одного запроса. Руководство передо мной поставила цель: Найти специалиста, который сможет привлечь заказчиков/запросы. По оплате: Готовы платить за результат