Настройка Директ.

Здравствуйте!

Требуется настройка яндекс директ под ключ.

Сайт: https://покатайся.рф

Настройка категории электротранспорт + все под категории + все товары этих под категорий.

+ требуется ведение этих рекламных компаний каждый месяц.

Обязательные требования:

1) Ведение кампаний в кабинете заказчика, а не вашем.

2) Вы точно знаете, как эффективно использовать корректировки ставок и Яндекс Аудитории для повышения эффективности кампаний.

3) KPI - не дешевые клики или показатель отказов, а фактические лиды (продажи).

4) Вы отдельно прорабатываете РСЯ и поиск, не забываете добавлять видеодополнения, уточнения, быстрые ссылки.

5) Детальная прометка кампаний и динамические метки - обязательно.

6) Разные заголовки, но с 1 текстом - не есть хорошо.

7) Вы прорабатываете кроссминусацию.

8) Регулярная проверка кампаний, групп и объявлений на эффективность (лиды).

9) Все права на вашу работу (настройку кампаний, объявления и т.п.) принадлежат заказчику без каких либо дополнительных условий.

оплата в 1-й месяц работы 120$ руб. (основная настройка), далее на ведение половина от этой суммы. Возможность повышения цены за хорошую эффективность, или "увольнение" за плохую.