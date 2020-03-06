Доработка рекламных кампаний Яндекс.Директ

Требуется добавить новые объявления в рекламные кампании. У нас 4 кампании для разных регионов. Тематика - пиротехника. Сайт предоставлю в лс при необходимости.

Я приложил список из 82 ключевых слов, его нужно будет расширить коммерческими приставками типа "купить", "заказать" и т.д. и заминусовать.

Хотел бы узнать, сколько объявлений в итоге можно будет получить. Напишите ориентировочные сроки и стоимость работ.

Заказ только для частных специалистов, я представитель веб-студии.