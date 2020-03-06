Здравствуйте. Нужна настройка контекстной рекламы в гугле. Несколько человек начинают занимаются продажей и монтажом солнечных панелей в одном городе. Есть простой сайт. Нужно настроить правильно рекламную компанию для сайта. Бюджет небольшой. Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Частичная занятость, удаленная работа
Срочно! В молодую развивающуюся компанию по продаже оздоровительной продукции набираем одного сотрудника на должность Маркетолог / Трафик-менеджер с гибким графиком.
График 5/2.
Удаленная работа, нет необходимости приезжать в офис.
Работаем в 85 регионах России, работа с уникальными, интересными товарами.
Ищем только амбициозных и самостоятельных.
Обязанности:
- Создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords;
- Оптимизация стоимости звонков и заявок;
- Поиск и создание рекламных каналов для привлечения клиентов (лидов);
- Ведение, улучшение, настройка рекламных кампаний;
- Работа с аналитикой, подключение аналитики (Яндекс Метрика, Google Analitics, Roistat);
- Поддержка сайтов (базовые знания по настройке сайтов приветствуются);
- Знание др рекламных каналов MyTarget VK, OK, FB, Insta, Youtube. будет преимуществом.
- Опыт работы с рекламными каналами трафика, Яндекс Директ и Гугл Эдвордс от 1 -2 лет. Таргетированная реклама, SMM - приветствуется;
- Быстрая обучаемость;
- Умение находить и создавать нужные каналы трафика и привлекать клиентов;
- Наличие сертификатов от Яндекс и Гугл - поощряется;
- Базовые навыки работы с хостингом;
- Ответственность;
З/п состоит из: оклада + премии.
Возможность роста в компании до Руководителя команды.
Перспективы финансового и личностного роста.
Заполните форму: https://forms.gle/59eJTPSjHcZY8WMu5
Надеемся увидеть Вас в нашей команде!
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