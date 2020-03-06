Маркетолог / Трафик менеджер

$700
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Требуемый опыт работы: 1–3 года

Частичная занятость, удаленная работа

Срочно! В молодую развивающуюся компанию по продаже оздоровительной продукции набираем одного сотрудника на должность Маркетолог / Трафик-менеджер с гибким графиком.

График 5/2.

Удаленная работа, нет необходимости приезжать в офис.

Работаем в 85 регионах России, работа с уникальными, интересными товарами.

Ищем только амбициозных и самостоятельных.

Обязанности:

  • Создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords;
  • Оптимизация стоимости звонков и заявок;
  • Поиск и создание рекламных каналов для привлечения клиентов (лидов);
  • Ведение, улучшение, настройка рекламных кампаний;
  • Работа с аналитикой, подключение аналитики (Яндекс Метрика, Google Analitics, Roistat);
  • Поддержка сайтов (базовые знания по настройке сайтов приветствуются);
  • Знание др рекламных каналов MyTarget VK, OK, FB, Insta, Youtube. будет преимуществом.
Требования:

  • Опыт работы с рекламными каналами трафика, Яндекс Директ и Гугл Эдвордс от 1 -2 лет. Таргетированная реклама, SMM - приветствуется;
  • Быстрая обучаемость;
  • ​​​​​​​Умение находить и создавать нужные каналы трафика и привлекать клиентов;
  • Наличие сертификатов от Яндекс и Гугл - поощряется;
  • Базовые навыки работы с хостингом;
  • Ответственность;
Условия:

З/п состоит из: оклада + премии.

Возможность роста в компании до Руководителя команды.

Перспективы финансового и личностного роста.

Заполните форму: https://forms.gle/59eJTPSjHcZY8WMu5

Надеемся увидеть Вас в нашей команде!

4 года назад
denisz2020
Денис 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад