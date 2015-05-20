Есть 350 ключей скопированные из вордстата, необходимо написать только заголовки объявлений, ничего добавлять не надо, только переписать фразу по человечески (пример: «дом купить деревянный» переписать в «купить деревянный дом»), а те что больше 33 символов, ...
Контекстная реклама Яндекс + Гугл
Создать качественно рекламу в поисковых системах. Согласно составленных КП в приложении. По оплате за создание 50% перед созданием кампаний, остальные 50% после тестового периода ( 1 месяц )
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