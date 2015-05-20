Контекстная реклама Яндекс + Гугл

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Завершен1 заявка124 просмотра

Создать качественно рекламу в поисковых системах. Согласно составленных КП в приложении. По оплате за создание 50% перед созданием кампаний, остальные 50% после тестового периода ( 1 месяц )

10 лет назад
Bounty_travel
Алина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$378
31 день
Вроде все ок компанию создали, работаем над оптимизацией и уменьшением стоимости заявок и клиентов. Спасибо!
Рекламная компания создана, работаем над оптимизацией. Заказчик приятный в общении, комментарии по проекту и оплаты приходят вовремя. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад