Необходимо оставить на различных форумах 14 ссылок описанного в ТЗ типа и на требуемые категории. Качество доноров тоже будет иметь большое значение и будет проверяться сервисом Checktrust. Отмечу что это задание пробное и в случае ...
Написание отзывов
Требуется систематически оставлять отзывы о работе интернет-магазина на сайтах отзывов
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