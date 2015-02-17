Настройка Директ

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Требуется разработка и настройка компании в Директе для modameda.com

Тема - интернет магазин мёда

Базовое СЯ в приложении. Его нужно увеличить новыми ключевиками, в тч низкочастотными.

Надо оценить стоимость компании в месяц. Согласовать месячный бюджет, написать объявления, настроить компанию.

Настройка на моем аккаунте.

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9 лет назад
colibri31
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
9 лет назад
$80
3 дня
Доступно объясняет, не экономит слова и запятые. Задачу выполним, ожидаем эффект от настройки рекламы
Отличный заказчик, рекомендую...