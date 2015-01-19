Анализ аккаунта Google Adwords, Yandex.direct и его улучшение

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Добрый день. Есть интернет магазин (gpsok.com.ua) и рекламная кампания в Гугл Эдвордс и Яндекс директ. Гугл пока отключил, много денег есть а заказов мало. Настраивал ее полностью сам от и до. Конверсия не устраивает не там не там. Кампания работала более полугода, так что информации предостаточно для анализа и исправления. Нужен грамотный профессионал для качественной настройки.

9 лет назад
gpsok
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад