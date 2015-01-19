Организовать и вести кампанию в яндекс-директе

Спец по Яндекс.Директу Добрый день! Прикладываю полное задание файлом! Жду от вас цены на создание! И разумеется сроки! Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать и поддерживать рекламную компанию сайта http://www.lekar35.ru/
(в яндекс директе)
Регион: Вологодская область (г.Вологда)
Список ключевых слов в приложении.
Жду примерную цену в месяц (вместе с Вашей работой и оплатой Яндексу), а также примерное количество переходов.
PS
При расчетах прошу учесть, что фирма очень небольшая и регион только один.
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