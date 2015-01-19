Организовать и вести кампанию в яндекс-директе

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Нужно сделать и поддерживать рекламную компанию сайта http://www.lekar35.ru/

(в яндекс директе)

Регион: Вологодская область (г.Вологда)

Список ключевых слов в приложении.

Жду примерную цену в месяц (вместе с Вашей работой и оплатой Яндексу), а также примерное количество переходов.

PS

При расчетах прошу учесть, что фирма очень небольшая и регион только один.

9 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад