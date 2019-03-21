Настройка Google Adwords в США

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок207 просмотров
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Сфера деятельности - гостиничный бизнес. Необходимо настроить эффективную рекламу, с минимальными затратами, насколько это возможно, выбрав самую оптимальную оплату (либо за переходы либо за звонки). 

Хотим попробовать запустить на месяц. Бюджет на рекламу, выделенный на первый месяц - 30 000 рублей. 

Регион показов - исключительно страна США. 

5 лет назад
guest_15534516625229
5 лет в сервисе
Был
4 года назад