Необходимо настроить и администрировать контекстную рекламу для landing page с тематикой: адвокатские услуги.
Требуется запустить контекстную рекламу(яндекс, google)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для производственной компании требуется запустить контекстную рекламу(яндекс директ, google ads)
Цель кампании увеличение кол-ва обращений в компанию.
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