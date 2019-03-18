Требуется запустить контекстную рекламу(яндекс, google)

Контекстная рекламаЗакрыт53 заявки350 просмотров
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Для производственной компании требуется запустить контекстную рекламу(яндекс директ, google ads) 

Цель кампании увеличение кол-ва обращений в компанию.

5 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад