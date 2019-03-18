Сбор и фильтрация ключевых слов для интернет-магазина

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок255 просмотров
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Требуется собрать коммерческие ключевые слова (семантические ядра) для нескольких десятков разделов интернет-магазина. 

Что нужно сделать: 

– Собрать ключевые слова по заданному разделу через keycollector. 

– Отфильтровать релевантные ключевые слова, по которым впоследствии будет сделана контекстная реклама. 

– Собрать минус-слова. 

Напишите пожалуйста, сколько у вас примерно стоит проработка одного раздела, например тельняшки.

5 лет назад
dragon659
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад