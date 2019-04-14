Настроить Яндекс Директ и Адвордс

Необходимо настроить и администрировать контекстную рекламу для landing page с тематикой: адвокатские услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить:
1. Яндекс Директ
2. Adwords
Тематика: реставрация ванн.
СЯ есть.
Напишите цену Вашей работы по каждому пункту.
Оплата БС или по факту.
Первичное общение только чат биржи, далее скайп.
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