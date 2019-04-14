Настроить Яндекс Директ и Адвордс

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Требуется настроить:

1.      Яндекс Директ

2.      Adwords

Тематика: реставрация ванн.

СЯ есть.

Напишите цену Вашей работы по каждому пункту.

Оплата БС или по факту.

Первичное общение только чат биржи, далее скайп.

5 лет назад
boris573
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gokinam
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$45
3 дня
Мария быстро собрала всю необходимую инфу и настроила Директ. Заказы пошли с первого дня. Сейчас мониторит рекламную кампанию. Продолжим сотрудничество по Адвордс. Рекомендую.
Борис- ответственный заказчик, всегда был на связи, моментально отвечал на вопросы. Сформулировал задание четко и ясно. Прислушивался к рекомендациям. Оплата была по факту - доверилась отзывам на Weblanser и не пожалела, оплату перевели сразу после сделанной работы. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую.