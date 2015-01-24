Настройка кампании ЯндексДиректа

Добрый день. Есть интернет магазин (gpsok.com.ua) и рекламная кампания в Гугл Эдвордс и Яндекс директ. Гугл пока отключил, много денег есть а заказов мало. Настраивал ее полностью сам от и до. Конверсия не устраивает не ...