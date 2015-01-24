Настройка кампании ЯндексДиректа

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Срок до вечера.

Нужно будет на мой аккаунт в Яндексе повесить компанию.

20 ключей.

Требуется грамотная настройка.

Сумма Ваша

9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
1 день
Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик, оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую!