Аудит компании в Яндекс директе

Ирина-профессионал. Она быстро и грамотно переделала мою компанию, увеличила количество ключевых запросов в 14 раз. Под каждый запрос было написано отдельное объявление. СТР был 3,2, а стал 21,4% , я начал получать больше кликов, а платить в 2 раза меньше. А главное – сайт начал продавать. Ирина предоставила мне подробную инструкцию, что делать с компанией дальше, как находить минус слова, как отключать неэффективные площадки. Мне понравилась проделанная работа, все сделано лучше, чем я ожидал. Рекомендую.