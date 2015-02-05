Аудит компании в Яндекс директе

Контекстная рекламаЗавершен9 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Запущена контекстная реклама. Низкий СTR. Низкая конверсия. Хотелось, чтобы профессионал посмотрел и поправил. Надеюсь на помощь. Жду от Вас сроки. И укажите свою цену.

9 лет назад
BOJIOCbI
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$20
7 дней
Ирина-профессионал. Она быстро и грамотно переделала мою компанию, увеличила количество ключевых запросов в 14 раз. Под каждый запрос было написано отдельное объявление. СТР был 3,2, а стал 21,4% , я начал получать больше кликов, а платить в 2 раза меньше. А главное – сайт начал продавать. Ирина предоставила мне подробную инструкцию, что делать с компанией дальше, как находить минус слова, как отключать неэффективные площадки. Мне понравилась проделанная работа, все сделано лучше, чем я ожидал. Рекомендую.
Отличный заказчик. Интересное задание.