Аудит компании в Яндекс директе

Ищем опытных менеджеров по контекстной рекламе. Мы веб-студия, разрабатываем сайты для клиентов. На данный момент реализовано более 200 проектов (от простых лендингов до высоконагруженных интернет-магазинов). В связи с ростом компании, нам сейчас требуются специалисты по ...
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Запущена контекстная реклама. Низкий СTR. Низкая конверсия. Хотелось, чтобы профессионал посмотрел и поправил. Надеюсь на помощь. Жду от Вас сроки. И укажите свою цену.
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