Настройка контекстной рекламы

Ищем опытных менеджеров по контекстной рекламе. Мы веб-студия, разрабатываем сайты для клиентов. На данный момент реализовано более 200 проектов (от простых лендингов до высоконагруженных интернет-магазинов). В связи с ростом компании, нам сейчас требуются специалисты по настройке контекстной рекламы. Требуются опытные и ответственные за свою работу люди.

Опыт в продвижении у нас небольшой. Поэтому хотели бы получить от вас советы и рекомендации по эффективному сотрудничеству, тарифным планам и способам продаж услуг по контекстной рекламе. Чем больше будет у нас клиентов, тем больше будет постоянной работы у вас.