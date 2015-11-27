Настройка контекстной рекламы

Добрый день! Необходимо настроить кампанию - разбить по группам. Создать релевантные и эффективные обьявления. Требование - топ 3 в гугле. Ключевых слов - порядка 30. Групп -3-6.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно качественно настроить контекстную рекламу в Google.Adwords. Необходимо собрать ключи.
Нужен ответственный исполнитель, который качественно и в срок выполнит поставленную задачу. Если мы с вами сработаемся, готов сотрудничать с вами на постоянной основе.
Ниша: Посуда для ресторанов и кафе
Регион: Астана, Алматы, Атырау (Казахстан)
Срок: Вт-Ср.
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