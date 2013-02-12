Нужен специалист google adwords

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно. Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина. Магазин работает в основном по ...
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Требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над сайтом по тематике ремонтно-отделочные работы - ведение кампании в гугл adwords
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