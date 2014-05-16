Нужны целевые клиенты

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок218 просмотров
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Всем привет, есть интернет-магазин с хорошо настроенным директом. Нужны еще пути целевого привлечения трафика, помимо контекстной рекламы. У кого есть опыт оставляйте заявки: seo и продвижение вконтакте не предлагать.

10 лет назад
bubles
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад