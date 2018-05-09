Нужно настроить рекламные компании Google, Yandex и FB для проекта в сфере инвестиций.

3 рекламных кампании - Контекстная реклама Google и Яндекс, а также реклама Facebook.

Тематика рекламных компаний - Инвестиции, оффшорные инвестиции, обучение и консультации в инвестициях.

Нужен специалист, который уже имеет опыт настройки рекламных компаний в финансовой или инвестиционной сферах и понимает как обходить блокировки сервисов в связи с инвестиционной сферой.