Нужен человек для эффективной раскрутки блога инвестиционной тематики. Есть группы вк, фб, телеграмм, twitter и др. В результате сотрудничества хочу получить: Рост, привлечение и удержание целевой аудитории. Трафик на сайтВаши предложения, примерная стоимость, порядок работы и т.д.
Нужно распространить приложение для Андроид
Приложение - браузер для мобильных устройств
Оплата за одно уникальное скачивание - 10 руб. (если будет 1000 скачиваний - 10 000 руб., но при больших количествах ставка увеличится)
Будет даваться специальная ссылка, и по ней мы будем определять качество скачиваний. (возможно несколько, если типов трафика больше одного)
Холд - 30 дней
География:
- Россия
- Партнерская ссылка будет работать только если ее открыть с устройства на OS Android.
- Оффер - APK, ссылка ведет не на Google Play.
- Собственные креативы нужно обязательно согласовывать! Если заявлен один источник, но по факту используется не согласованный креатив- есть вероятность отклонения действий.
- Запрещено: использовать сайты и креативы порнографического характера, сцены жестокости, политическую или религиозную агитацию. Кроме того демонстрировать возможности браузера которыми по факту он не обладает.
- Аdult трафик.
- Мотивированный трафик.
- Cashback.
- ClickUnder.
- PopUp.
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