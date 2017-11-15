Нужно распространить приложение для Андроид

Приложение - браузер для мобильных устройств

Оплата за одно уникальное скачивание - 10 руб. (если будет 1000 скачиваний - 10 000 руб., но при больших количествах ставка увеличится)

Будет даваться специальная ссылка, и по ней мы будем определять качество скачиваний. (возможно несколько, если типов трафика больше одного)

Холд - 30 дней

География:

Россия

Партнерская ссылка будет работать только если ее открыть с устройства на OS Android.

Оффер - APK, ссылка ведет не на Google Play.

Собственные креативы нужно обязательно согласовывать! Если заявлен один источник, но по факту используется не согласованный креатив- есть вероятность отклонения действий.

Запрещено: использовать сайты и креативы порнографического характера, сцены жестокости, политическую или религиозную агитацию. Кроме того демонстрировать возможности браузера которыми по факту он не обладает.

Аdult трафик.

Мотивированный трафик.

Cashback.

ClickUnder.

PopUp.

В заявках пожалуйста укажите ваши типы трафика. (Мой скайп - makmis1, никнейм "Maxai")