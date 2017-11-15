Нужно распространить приложение для Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки220 просмотров

Приложение - браузер для мобильных устройств

Оплата за одно уникальное скачивание - 10 руб. (если будет 1000 скачиваний - 10 000 руб., но при больших количествах ставка увеличится) 

Будет даваться специальная ссылка,  и по ней мы будем определять качество скачиваний. (возможно несколько, если типов трафика больше одного)

Холд - 30 дней

География:

  • Россия
Особенности:

  • Партнерская ссылка будет работать только если ее открыть с устройства на OS Android.
  • Оффер - APK, ссылка ведет не на Google Play.
  • Собственные креативы нужно обязательно согласовывать! Если заявлен один источник, но по факту используется не согласованный креатив- есть вероятность отклонения действий.
  • Запрещено: использовать сайты и креативы порнографического характера, сцены жестокости, политическую или религиозную агитацию. Кроме того демонстрировать возможности браузера которыми по факту он не обладает.
Запрещенные типы трафика:
  • Аdult трафик.
  • Мотивированный трафик.
  • Cashback.
  • ClickUnder.
  • PopUp.
В заявках пожалуйста укажите ваши типы трафика. (Мой скайп - makmis1, никнейм "Maxai")
Android
7 лет назад
Maxai
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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