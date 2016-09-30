Продвижение сайта strum.pro

Контекстная рекламаЗакрыт20 заявок213 просмотров
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В поисках гуру контекстной и SEO раскрутки :)  

Для проекта - strum.pro нужно выполнить ряд задач:

  • Составить семантическое ядро
  • Провести анализ конкурентов.
  • Ряд задач по SEO
  • Настройка и последующий анализ кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords
Предполагается долгосрочное сотрудничество на других проектах.  Приветствуются глубокие познания маркетинга.

ВАЖНО.  

  • Рассматриваются кандидаты с Украины.
  • Покажите реальные примеры ваших работ и достижения по ним.
  • Наличие сертификатов приветствуется.
  • Прайс лист на услуги.
Спасибо. 
7 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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