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Завершен1 заявка184 просмотра

Настройка

3 года назад
Sov_Bez
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
20 дней назад
3 года назад
$200
7 дней
Escrow
Сотрудничаем с Ириной уже более 2 лет. Отличный исполнитель. Рекомендую!
Сотрудничаем с Павлом уже не в первый раз, интересный масштабируемый проект, с которым приятно работать. Рады помогать с оптимизацией и улучшением результатов! Заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
20 дней назад
3 года назад
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