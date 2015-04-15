Создать рекламную компанию

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка130 просмотров

Создать рекламную компанию яндекс и гугл

10 лет назад
uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$200
3 дня
Андрей настроил три кампании, всегда на связи в ходе работы над проектом, доходчиво поясняет все непонятные вопросы. В общем - приятно работать! Спасибо.
С Игорем приятно сотрудничать. Четко ставит задачу, вовремя оплачивает. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад

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