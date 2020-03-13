Необходимо сделать РК для продвижения франшизы в РСЯ Цель: получать 40 заявок в день по цене до 600 рублей за штуку От Вас важен именно опыт работы с продажами франшиз и конкретные кейсы Готовы платить хорошую мотивацию (фикс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать рекламную компанию в ЯД, 70 ключей.
- Похожие заказы
- $400Контекстная реклама11 заявокЗакрыт4 года назад
- $665
Обязательные требования: - Наличие опыта ведения контекстной рекламы Яндекс и Гугл обязательно - В рабочее время отвечать клиенту на вопросы по его рекламных кампаниям (рабочая почта и телефон) - Оказание услуги по ведению настолько качественно, чтобы клиент продлил ...Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Обязанности:[/b] [list][*]Управление компаниями контекстной рекламы [*]Работа с системами аналитики сайтов[*]Мониторинг рынка и конкурентов[*]Работа с соц. сетями.[/list][b]Требования:[/b] [list][*]Опыт работы в маркетинге не менее 1 года. [*]Практический опыт работы с Яндекс.Директ, Google AdWords и системами статистики (Метрика и Analytics)[*]Практический ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно настроить яндекс директ на поиск и рся на юридические услуги в перми Есть сайт юридической компании. Жду предложенийКонтекстная реклама36 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подготовить рекламную компанию ЯД для адвоката. Требования: - разделения на компаний на поиск и сети; - настройка ручного управления ставками; - подбор минус слов (по согласованию); - максимальное количество фраз по теме (по согласованию).Контекстная реклама29 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Есть несколько видео кампаний в гугл адс, они похожие друг на друга. Кампании созданы и работают, но я думаю, что есть возможность сделать рекламу более дешевой, качественной, и целевой Также интересует создание списка ремаркетинга. Тип видео кампаний ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $174
Контекстная реклама для сайта printok163.ru План работы примерно такой:Подбор семантического ядра (ключевых слов) по необходимым товарам/услугам на сайте. Глубокий подбор минус-слов (для предварительного отсева всего ненужного трафика) и группировка ключевых слов в смысловые группы, чтобы ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется добавить новые объявления в рекламные кампании. У нас 4 кампании для разных регионов. Тематика - пиротехника. Сайт предоставлю в лс при необходимости. Я приложил список из 82 ключевых слов, его нужно будет расширить коммерческими приставками ...Контекстная реклама20 заявокЗакрыт4 года назад
- $700
Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Срочно! В молодую развивающуюся компанию по продаже оздоровительной продукции набираем одного сотрудника на должность Маркетолог / Трафик-менеджер с гибким графиком. График 5/2. [b]Удаленная работа[/b], нет необходимости приезжать в офис. Работаем в 85 регионах ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужна настройка контекстной рекламы в гугле. Несколько человек начинают занимаются продажей и монтажом солнечных панелей в одном городе. Есть простой сайт. Нужно настроить правильно рекламную компанию для сайта. Бюджет небольшой. Спасибо за внимание.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт4 года назад