Улучшить/оптимизировать кампании в гугл адс

Контекстная реклама для сайта printok163.ru План работы примерно такой:Подбор семантического ядра (ключевых слов) по необходимым товарам/услугам на сайте. Глубокий подбор минус-слов (для предварительного отсева всего ненужного трафика) и группировка ключевых слов в смысловые группы, чтобы ...
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Добрый день
Есть несколько видео кампаний в гугл адс, они похожие друг на друга.
Кампании созданы и работают, но я думаю, что есть возможность сделать рекламу более дешевой, качественной, и целевой
Также интересует создание списка ремаркетинга.
Тип видео кампаний true-view, через эту рекламу рекламируются ютуб-видео, определённого ютуб-канала.
Возможно также создание других типов рекламных компаний, которые подходят под контент.
Цель рекламной кампании: увеличение просмотров видео, и увеличение кол-ва подписчиков.
Канал направленные на подростковую аудиторию, но не ютуб кидс!
Желательно, чтобы у вас был опыт настройки рекламы детских и подростковых каналов
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