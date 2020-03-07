Улучшить/оптимизировать кампании в гугл адс

Добрый день

Есть несколько видео кампаний в гугл адс, они похожие друг на друга.

Кампании созданы и работают, но я думаю, что есть возможность сделать рекламу более дешевой, качественной, и целевой

Также интересует создание списка ремаркетинга.

Тип видео кампаний true-view, через эту рекламу рекламируются ютуб-видео, определённого ютуб-канала.

Возможно также создание других типов рекламных компаний, которые подходят под контент.

Цель рекламной кампании: увеличение просмотров видео, и увеличение кол-ва подписчиков.

Канал направленные на подростковую аудиторию, но не ютуб кидс!

Желательно, чтобы у вас был опыт настройки рекламы детских и подростковых каналов