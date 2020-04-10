Требуется добавить новые объявления в рекламные кампании. У нас 4 кампании для разных регионов. Тематика - пиротехника. Сайт предоставлю в лс при необходимости. Я приложил список из 82 ключевых слов, его нужно будет расширить коммерческими приставками ...
Настроить контекстную рекламу в новом Рк поиск, рся, КМС, ретаргетинг
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Контекстная реклама для сайта printok163.ru
План работы примерно такой:Подбор семантического ядра (ключевых слов) по необходимым товарам/услугам на сайте. Глубокий подбор минус-слов (для предварительного отсева всего ненужного трафика) и группировка ключевых слов в смысловые группы, чтобы избежать статуса «мало показов. Создание объявлений. По 2-3 объявления на каждое ключевое слово для ранжирования. Каждый ключ с объявлением ведет на релевантную страницу сайта с соответствующим товаром/услугой. Настройка объявлений с максимальным числом расширений (уточнения, быстрые ссылки, отображаемая ссылка, визитка, описание дополнительных ссылок. Загрузка всех кампаний (Поиск и Сети) и их настройка в аккаунте (ставки, стратегия для бид-менеджера для показа объявлений на наиболее выгодных позициях поиска, бюджеты, необходимые параметры). Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics (при необходимости Google Tag Manager) и установка целей для дальнейшего накопления статистики и оптимизации кампаний Наблюдение за кампанией в течение двух недель, так же ретаргетинг
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