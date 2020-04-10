Настроить контекстную рекламу в новом Рк поиск, рся, КМС, ретаргетинг

$174
Контекстная рекламаЗавершен13 заявок387 просмотров
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Контекстная реклама для сайта printok163.ru

План работы примерно такой:Подбор семантического ядра (ключевых слов) по необходимым товарам/услугам на сайте. Глубокий подбор минус-слов (для предварительного отсева всего ненужного трафика) и группировка ключевых слов в смысловые группы, чтобы избежать статуса «мало показов. Создание объявлений. По 2-3 объявления на каждое ключевое слово для ранжирования. Каждый ключ с объявлением ведет на релевантную страницу сайта с соответствующим товаром/услугой. Настройка объявлений с максимальным числом расширений (уточнения, быстрые ссылки, отображаемая ссылка, визитка, описание дополнительных ссылок. Загрузка всех кампаний (Поиск и Сети) и их настройка в аккаунте (ставки, стратегия для бид-менеджера для показа объявлений на наиболее выгодных позициях поиска, бюджеты, необходимые параметры). Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics (при необходимости Google Tag Manager) и установка целей для дальнейшего накопления статистики и оптимизации кампаний Наблюдение за кампанией в течение двух недель, так же ретаргетинг 

4 года назад
aeksandraleshkin
Алксандр 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$180
12 дней
WMZ
Отлично настроил рекламу для Яндекса и Гугла , вел рекламный кабинет в течении двух недель, оптимизировал цену клика ,которые привели к низкой стоимости клика.Всем рекомендую
Всё отлично! Рекомендую Александра как заказчика.