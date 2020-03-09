Маркетолог (удаленная работа на неполный день)

Добрый день Есть несколько видео кампаний в гугл адс, они похожие друг на друга. Кампании созданы и работают, но я думаю, что есть возможность сделать рекламу более дешевой, качественной, и целевой Также интересует создание списка ремаркетинга. Тип видео кампаний ...