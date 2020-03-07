Специалист по ведению контекстной рекламы

$665
Контекстная рекламаЗакрыт23 заявки391 просмотр
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Обязательные требования:

- Наличие опыта ведения контекстной рекламы Яндекс и Гугл обязательно

- В рабочее время отвечать клиенту на вопросы по его рекламных кампаниям (рабочая почта и телефон)

- Оказание услуги по ведению настолько качественно, чтобы клиент продлил ведение

4 года назад
veb2015
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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