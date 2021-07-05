Необходимо провести анализ ранее запущенной кампании контекстной рекламы на тему продаж запчастей для оборудования. Ожидается выявление ошибок и рекомендации по оптимизации настроек для Google и Яндекс. Также требуется указать стоимость анализа и ведения новой кампании, а также предоставить примеры успешных кейсов в сфере b2b.