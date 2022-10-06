Ведение компании в Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка47 просмотров

Ведение компании в Google Adwords.

Полная подготовка, настройка, анализ, статистика и т.д.

Google Ads
3 года назад
Finance
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
3 года назад
$300
30 дней
Escrow
Все виконано відповідно до очікувань та технічного завдання, дякую. Продовжимо роботу і надалі. Рекомендую до співпраці. Все выполнено в соответствии с ожиданиями и техническим заданием, спасибо. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Дмитро, дякую за відгук і дуже комфортне співробітництво :). Щасливі допомогати проекту в досягненні його цілей! 100% рекомендую Замовника! Дмитрий, спасибо за отзыв и очень комфортное сотрудничество :). Рады помогать проекту в достижении его целей! 100% рекомендую Заказчика!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
3 года назад
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