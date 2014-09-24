Ведение контекстной рекламной компании для ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок164 просмотра

Необходим специалист по ведению рекламной компании для интернет-магазина экипировки для единоборств.

http://бойцовские-клубы.рф/magazine/

Т.е. ПОЛНОЕ ведение проекта по контексту с нуля в Яндекс.Директе и (ИЛИ) Google Adwords.

Необходим опыт и успешные проекты!

Отклики присылайте пожалуйста с условиями и стоимостью сотрудничества!

Google Ads
11 лет назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$60
7 дней
Отличный специалист. Все в срок и по приемлемой цене! Понравилось сотрудничать. Так же дополнительные советы по проекту, то же весьма помогли. За все это большое человеческое СПАСИБО! Продолжаем сотрудничать!
Спасибо Александру за работу и доверие. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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