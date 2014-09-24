Должностные обязанности: Для постоянной работы на удаленке (если вы проживаете в Ижевске - то в офисе) ищем опытных специалистов по ведению контекстной рекламы. Область задач - e-commerce, за вами будет закреплено несколько проектов, в ...
Ведение контекстной рекламной компании для ИМ
Необходим специалист по ведению рекламной компании для интернет-магазина экипировки для единоборств.
http://бойцовские-клубы.рф/magazine/
Т.е. ПОЛНОЕ ведение проекта по контексту с нуля в Яндекс.Директе и (ИЛИ) Google Adwords.
Необходим опыт и успешные проекты!
Отклики присылайте пожалуйста с условиями и стоимостью сотрудничества!
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