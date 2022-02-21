Практические работы по метрологии

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки696 просмотров
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Решить практические по примерам из методички. С 1 по 9 задание. 6 вариант.

2 года назад
guest_16454606135519
2 года в сервисе
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2 года назад