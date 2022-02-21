Практические работы по метрологии

Добрый день! Требуется выполнить работу согласно заданию в закрепе.
Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Решить практические по примерам из методички. С 1 по 9 задание. 6 вариант.
Добрый день! Требуется выполнить работу согласно заданию в закрепе.
Все задания в одном файле, прошу к рассмотрению! Сроки сжатые немного, там все нужно уточнять по срокам со мной! Один просто файл, я его не корректирую! И там кое какие задания уже не надо! В ...
Нужна будет помощь по экзамену с на языке Java за час написать небольшой код.
Решить до 22.02 Подробно
ответьте на них в целом
Имеются тестовые задания по физике нужно отредактировать и отсортировать. Около 2000 штук тестов.
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