Рассчитать мат. ожидание

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Закрыт1 заявка258 просмотров

Нужно решить математическую задачу.

Есть 12 событий, во второй и третьей колонках указаны вероятности исходов (по 2 исхода в каждом событии).

Event #1: 52    48

Event #2: 56    44

Event #3: 53    47

Event #4: 49    51

Event #5: 41    59

Event #6: 43    57

Event #7: 60    40

Event #8: 42    58

Event #9: 54    46

Event #10: 45    55

Event #11: 46    54

Event #12: 40    60

Одна комбинация стоит 50 рублей. Участвует всегда разное число участников.

Выплата происходит всего в 2 случаях:

Если угадано 12 из 12 исходов. Тогда выплачивается фиксированная сумма 1500 рублей.

Если угадано меньше 12, но больше, чем любой из X участников. Тогда выплачивается сумма: 50 умноженное на количество участников.

Задание.

- Нужна формула рассчета мат. ожидания любой комбинации при 40 участниках.

3 года назад
guest_1652880563094
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Оксана
 
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