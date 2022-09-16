Нужно решить математическую задачу.

Есть 12 событий, во второй и третьей колонках указаны вероятности исходов (по 2 исхода в каждом событии).

Event #1: 52 48

Event #2: 56 44

Event #3: 53 47

Event #4: 49 51

Event #5: 41 59

Event #6: 43 57

Event #7: 60 40

Event #8: 42 58

Event #9: 54 46

Event #10: 45 55

Event #11: 46 54

Event #12: 40 60

Одна комбинация стоит 50 рублей. Участвует всегда разное число участников.

Выплата происходит всего в 2 случаях:

Если угадано 12 из 12 исходов. Тогда выплачивается фиксированная сумма 1500 рублей.

Если угадано меньше 12, но больше, чем любой из X участников. Тогда выплачивается сумма: 50 умноженное на количество участников.

Задание.

- Нужна формула рассчета мат. ожидания любой комбинации при 40 участниках.