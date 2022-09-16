Ищем специалиста для проверки заданий образовательного курса по бизнес-аналитике на протяжении 3 месяцев. Необходимо умение давать развернутую обратную связь и понимание логических процессов. Опыт в образовании не обязателен, но будет преимуществом. Задача включает проверку выполнения заданий и анализ материалов лекций.
Рассчитать мат. ожидание
Нужно решить математическую задачу.
Есть 12 событий, во второй и третьей колонках указаны вероятности исходов (по 2 исхода в каждом событии).
Event #1: 52 48
Event #2: 56 44
Event #3: 53 47
Event #4: 49 51
Event #5: 41 59
Event #6: 43 57
Event #7: 60 40
Event #8: 42 58
Event #9: 54 46
Event #10: 45 55
Event #11: 46 54
Event #12: 40 60
Одна комбинация стоит 50 рублей. Участвует всегда разное число участников.
Выплата происходит всего в 2 случаях:
Если угадано 12 из 12 исходов. Тогда выплачивается фиксированная сумма 1500 рублей.
Если угадано меньше 12, но больше, чем любой из X участников. Тогда выплачивается сумма: 50 умноженное на количество участников.
Задание.
- Нужна формула рассчета мат. ожидания любой комбинации при 40 участниках.
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